Directeur WHO Europa betreurt “onvoorstelbare menselijke tragedie” in woon-zorgcentra

De Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept de Europese landen op voorzichtig te zijn bij het versoepelen van de maatregelen tegen het coronavirus. “We bevinden ons nog steeds in zeer woelig water”, zei directeur Hans Kluge donderdag tijdens de wekelijkse persconferentie. Hij liet zich ook uit over de “erg verontrustende” situatie in de Europese woon-zorgcentra.