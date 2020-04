Maasmechelse dj Tom Nash (21) gaat resoluut voor grote doorbraak met nieuwe single ‘Bonnie & Clyde’

Maasmechelen - Hij had er zo naar uitgekeken, want met zijn ijzersterke nieuwe single ‘Bonnie & Clyde’ onder de arm en tal van leuke sets - waaronder de mainstage van Hype-O-Dream op 10 juli - in het vooruitzicht, stonden de sterren meer dan gunstig voor wat de zomer van de grote doorbraak moest worden voor dj/producer Tom Nash (Tom Knarren) uit Maasmechelen.

De 21-jarige student Bedrijfsmanagement aan de Hasseltse Hogeschool PXL bracht eind augustus 2019 met het nodige succes zijn eerste eigen single ‘On Your Side’ uit. Tal van radiostations en collega dj’s pikten het nummer op, wereldster Lost Frequencies gaf ‘On Your Side’ zelfs een plaatsje in zijn populaire radioshow en ondertussen behaalde het nummer ook al meer dan 150.000 streams. Tom werkte de voorbije maanden keihard aan een opvolger en die is nu helemaal klaar om op de wereld losgelaten te worden. Door de gevolgen van en de genomen maatregelen rond het coronavirus , ziet de jonge Limburger naast heel wat promotiemogelijkheden voor zijn hitgevoelige dancetrack ‘Bonnie & Clyde’, ook o.a. zijn set op Hype-O-Dream in rook opgaan, maar hij laat zich daar allesbehalve door ontmoedigen. Tom Nash gaat resoluut door met het najagen van zijn grote droom om het helemaal te maken in de muziekwereld en zet de verovering daarvan verder met ‘Bonnie & Clyde’.

“Uiteraard vind ik het heel jammer dat mijn collega-dj’s en ik de komende maanden niet kunnen gaan draaien op grote events, maar het is niet anders en we moeten er allemaal samen door. Met mijn nieuwe single ‘Bonnie & Clyde’ mikte ik echt op de zomerfestivals en als je weet dat er bijvoorbeeld vorig jaar per dag meer dan 10.000 man aanwezig was op Hype-O-Dream in Waregem, waar ik nu normaal op 10 juli op de mainstage had gestaan, dan begrijp je vast dat ik eens stevig gevloekt heb toen duidelijk werd dat het dit jaar niet zou doorgaan. Ik hoop dat als iedereen zich aan de maatregelen houdt, we snel terug aan de slag kunnen, want sets spelen voor een live publiek is nog altijd het leukste wat er is”, aldus Tom Nash.

Steun van PXL

Geen live sets of het land doorkruisen voorlopig dus voor Tom Nash om zijn nieuwe single ‘Bonnie & Clyde’ te promoten, maar hoewel de deuren er momenteel ook nog gesloten zijn door de coronacrisis, kan hij wel op de steun van Hogeschool PXL rekenen, zo zegt Griet Beerten, opleidingshoofd Accountancy-Fiscaliteit/Financie- en verzekeringswezen/Allround van Hogeschool PXL. “Hogeschool PXL zet heel sterk in op het stimuleren en begeleiden van ondernemerschap. Het verheugt ons als opleiding dat we een muzikaal talent als Tom een grondige kennis van en feeling met bedrijfsvoering (marketing, finance, …) kunnen meegeven, want dit zal zeker een extra troef voor hem zijn bij het verder uitbouwen van zijn muziekcarrière. The best of both worlds als het ware.”

Bekijk hier de lyric video van ‘Bonnie & Clyde’.