Maaseik -

Het stadsbestuur van Maaseik vraagt de provincie om te starten met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Vorig jaar zorgde de rups voor een nooit geziene hinder in heel de provincie, vooral in de regio rond Maaseik, Kinrooi en Bree was de overlast bijzonder groot. Volgens burgemeester Johan Tollenaere is de stad klaar om de rups te kunnen bestrijden.