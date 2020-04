Bedrijven moeten zich heruitvinden in de coronacrisis

Er zijn bedrijven die zichzelf moeten heruitvinden om te overleven in coronatijden. In de evenementensector bijvoorbeeld, waar de inkomsten door het wegvallen van de zomer, tot nul zijn herleid.

Een voorbeeld is het bedrijf Total-e in Paal. De leverancier van eventmaterialen, met een 50-tal medewerkers, ziet grote klanten als Werchter, Tomorrowland en Pukkelpop dit jaar wegvallen. Total-e vormde zich om tot Stay Alert. Stay Alert biedt bedrijven en winkels, die na het opheffen van de lockdown rekening moeten houden met de coronamaatregelen, oplossingen aan. Zoals een warmtemeting voor klanten: ontworpen in Hasselt en Total-e brengt het op de markt.