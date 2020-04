Beringen -

De stad Beringen heeft 8 extra werkkrachten gevonden voor het woonzorgcentrum Corsala via ‘Help de Helpers’. Dat is een zorgplatform, dat door Vlaams minister van Welzijn Beke in het leven is geroepen en waar vrijwilligers, die in de zorg willen bijspringen, zich kunnen aanmelden. Zoals alle woonzorgcentra in Vlaanderen, ontsnapt ook Corsala niet aan het coronavirus. 6 bewoners zijn overleden. Personeel zit thuis door ziekte of uit voorzorg. En dus zijn alle helpende handen welkom.