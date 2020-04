Officieel trouwen in New York kan vanaf nu via videochat

Het zijn moeilijke tijden om in te trouwen, waardoor veel Belgische koppels hun jawoord ineens uitstellen. In de Amerikaanse stad New York hebben ze een manier gevonden om het wel te laten doorgaan. Koppels kunnen in de echt treden via een videogesprek via Zoom of dergelijke.

Andrew Cuomo , de gouverneur van New York, heeft afgelopen weekend beslist dat koppels mogen trouwen via een videochat. Hoe dat precies gaat? Geliefden kunnen op afstand een huwelijkslicentie krijgen. De ceremonie zelf kan doorgaan met een griffier, die het paar via videochat huwt. “Ik maak een Executive Order van kracht waardoor New Yorkers op afstand een licentie kunnen krijgen en bedienden ceremonies kunnen uitvoeren via videoconferentie ”, tweette hij.

NEW: I am issuing an Executive Order allowing New Yorkers to obtain a marriage license remotely and allowing clerks to perform ceremonies via video conference. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 18, 2020

Intussen zijn al koppels op deze manier man en vrouw geworden. Lena Turkheimer is zo’n quarantainebruid. Zij en haar kersverse man Mark Owen stelden hun feestje uit tot 2021, maar kozen er wel voor om op de oorspronkelijk geplande datum te trouwen.

Het jawoord werd gevolgd door een virtuele ceremonie in de achtertuin van de bruid haar ouders in Charlottesville, Virginia. Er waren in totaal 75 ‘aanwezige’ familieleden vrienden. Elke ‘gast’ kon vervolgens ook nog een receptie ‘bijwonen’ een vanop afstand een toast uitbrengen. Intussen wint de hashtag #zoomweddings aan populariteit op Instagram. Deze manier van trouwen kan ook al in andere steden,waaronder Seattle.