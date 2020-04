Wereld gamet massaal tijdens lockdown: 10 miljard dollar aan games besteed in maart

De coronacrisis legt de gamesector geen windeieren. In maart rondde het bedrag dat wereldwijd werd besteed aan videospellen de kaap van 10 miljard dollar (zowat 9,3 miljard euro). Dat berekende SuperData, een marktonderzoeker gespecialiseerd in games en interactieve media. “Mensen wenden zich tot games om zich te entertainen tijdens de coronacrisis en gebruiken online multiplayer om in contact te blijven met anderen”, luidt het.

Volgens SuperData gaat het om het grootste bedrag ooit dat op één maand tijd naar games ging. In vergelijking met maart 2019 (9 miljard dollar) nam het bedrag toe met 11 procent. Het gaat daarbij niet alleen om de aankoop van de spellen zelf, maar ook om de bedragen voor in-gameaankopen.

Vooral uitgaven aan grote titels voor consoles en pc groeiden fors. In vergelijking met februari namen de inkomsten bij die spelletjes voor consoles in maart toe met 64 procent tot 1,5 miljard dollar, bij de premiumgames voor pc gaat het om een stijging met 56 procent tot 567 miljoen dollar. “Dit type van spelletjes is het populairst in Noord-Amerika en Europa, waar de beperkende maatregelen wegens COVID-19 in maart drastistisch werden uitgebreid”, zegt SuperData.

Bij de consoles waren de best verdienende games in maart het nieuwe “Animal Crossing: New Horizons”, “FIFA 20” en “MLB The Show 20”. De top drie bij pc-games wordt aangevoerd door “Dungeon Fighter Online”, gevolgd door “League of Legends” en “Crossfire”.

Daarnaast doen ook spelletjes voor smartphones en tablets het goed. De inkomsten van mobiele games stegen afgelopen maand met 15 procent op jaarbasis tot 5,7 miljard dollar. Onder meer het populaire “Pokémon GO” zag 18 procent meer geld binnenstromen (111 miljoen dollar in maart). Het spel sluit bij mobiele games de top vijf af. “Honour of Kings”, “Gardenscapes” en “Candy Crush Saga” voeren de lijst aan.