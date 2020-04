Personeel metaalbedrijf vraagt 1.450 euro premie voor verhoogde werkdruk door corona

Heusden-Zolder -

De coronastaking bij metaalbedrijf Everzinc in Pelt en Heusden-Zolder gaat voorlopig verder. De directie is momenteel bezig met individuele gesprekken te voeren met het personeel in Pelt. Ze willen nagaan of hun voorstel wordt gedragen. Om iedereen de kans te geven om een individueel gesprek aan te gaan met de directie, is volgens de vakbonden de productie in Pelt gisterennacht niet opgestart. Ook de ochtendploeg is daar momenteel niet aan de slag. In de vestiging van Zolder is gisteren reeds gebleken dat het personeel niet akkoord gaat met het huidige voorstel van de directie.