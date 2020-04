Een festival van drie dagen met enkel topartiesten? Het kan nu ook virtueel

Rock Werchter, Tomorrowland,...2020 zal de geschiedenis ingaan als de zomer zonder festivals. Maar dat wil niet zeggen dat de muziekindustrie bij de pakken blijft zitten. Platenlabel Warner Music Group organiseert een virtueel festival, dat maar liefst drie dagen zal duren. Onder meer Bruno Mars, Cardi B en Ed Sheeran zullen present zijn.

Het is niet helemaal hetzelfde maar de muziekindustrie wil toch nog geen afscheid nemen van het festivalseizoen. Met PlayOn Fest wil Warner Music Group muziekfans samenbrengen. Tot dusver zijn er maar liefst 65 acts voorzien. Onder meer Ed Sheeran, Coldplay, Bruno Mars, Panic! at the Disco, Cardi B, Green Day, Twenty One Pilots, David Guetta, Charlie Puth en Wiz Khalifa zullen op het virtuele podium te zien zijn.

LEES OOK. ‘Online festival’ moet Belgische muziek redden: “90 procent van de opbrengst gaat naar de artiesten”

En om je helemaal in onder te dompelen in de festivalsfeer: er is ook heel wat merchandising te koop zoals truien en zelfs mondmaskers.

Uniek

De organisatie benadrukt wel dat het om optredens gaat uit het verleden. “En dat maakt het net zo uniek. Het merendeel van de archiefbeelden is niet te vinden op het internet.” Voor het festival werkt het platenlabel samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De opbrengsten zullen via de WHO terechtkomen in het Covid-19 Solidarity Response Fund, nu president Donald Trump besliste om de Amerikaanse financiële steun terug te trekken.

Het festival wordt uitgezonden van 24 tot en met 26 april op de website van PlayOnFest.com en op YouTube. Het eerste optreden zal plaatsvinden om 18.00 uur.