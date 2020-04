De Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio, die eind maart vanwege de coronacrisis al uitgesteld werden tot de zomer van 2021, kunnen niet nog eens uitgesteld worden, zo bevestigde Yoshiro Mori, voorzitter van het Japanse organisatiecomité, donderdag aan nieuwsagentschap Kyodo.

Volgens Mori is er “geen enkele kans” dat de Spelen later van start kunnen gaan dan 23 juli 2021, de huidige startdatum waarover vorige maand een akkoord bereikt is tussen het lokale organisatiecomité ...