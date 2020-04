230 nieuwe overlijdens, voor het eerst sinds eind maart minder dan 1.000 patiënten op intensieve zorg

De afgelopen 24 uur zijn in ons land 211 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, 367 patiënten hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Er liggen voor het eerst minder dan 1.000 mensen op intensieve zorgen, 993 om precies te zijn. Dat is een daling van 27 patiënten.

Er worden 703 mensen beademd, dat is een daling van 30. In totaal zijn er 4.527 mensen opgenomen in het ziekenhuis, dat is een daling van 238. Sinds 15 maart zijn er in totaal 9.800 mensen genezen verklaard.

In ons land zijn het voorbije etmaal 230 mensen overleden aan Covid-19. Daarvan zijn 93 mensen in het ziekenhuis overleden, allemaal bevestigde gevallen, en 134 in een woonzorgcentrum. Daarbij gaat het om een vermoeden van corona. Ons land telt nu in totaal 6.490 sterfgevallen.

Er werden 908 nieuwe besmettingen gerapporteerd: 386 in Vlaanderen, 342 in Wallonië, 116 in Brussel en 64 van onbekende origine. Dat brengt het totaal aantal besmettingen op 42.797.

Steven Van Gucht: “Oversterfte groter dan ooit

De woordvoerders presenteerden tijdens de dagelijkse persconferentie ook een figuur die de totale oversterfte weergeeft van de voorbije weken. “We hebben de voorbije weken het aantal overlijdens gerapporteerd aan de hand van bevestigde én vermoedelijke coronagevallen. Er bestaat ook een ander systeem dat het totaal aantal dagelijkse sterfgevallen in kaart brengt in België, overlijdens om eender welke oorzaak dus. Normaal gezien verwachten we rond deze periode een 300-tal sterftes per dag, als dit aantal significant hoger ligt, spreken we van oversterfte.”

“De bovenste figuur toont de evolutie van het totaal aantal sterftes in België, dan zien we vanaf 16 maart dat dat erg snel stijgt. We kunnen dan ook spreken van een significante oversterfte in ons land. De groene lijn toont het aantal overlijdens dat we rapporteren, zowel de bevestigd als vermoedelijke gevallen, de stippellijn toont de overlijdens met bevestiging vanuit een medisch laboratorium. Deze cijfers bevestigen dus vrij accuraat de impact van de epidemie. Ze komen overeen met de oversterfte van de bevolking in het geheel. Dat betekent dat mochten we enkel de bevestigde gevallen gerekend hebben, we het aantal sterftes zwaar onderschat zouden hebben.”

Verder zagen de virologen ook dat de oversterfte veel groter is dan wat we in vorige jaren ooit gezien hebben. Van Gucht: “De oversterfte ligt hoger dan bij vorige griepseizoenen of een hittegolf. De piek lag bij deze crisis rond 10 april, de vorige dateert van 2018. Toen waren er 465 overlijdens per dag tijdens een zeer zwaar griepseizoen.” De oversterfte vond voornamelijk plaats bij 65-plussers, maar “bij het begin van de uitbraak zagen we ook bij jongere generaties een oversterfte”. De cijfers zouden vergelijkbaar zijn met die van de buurlanden.

Yves Stevens: “Opgelet voor fake websites die mondmaskers verkopen”

De woordvoerders waarschuwden tijdens de persconferentie voor “malafide figuren die slechte bedoelingen hebben”. Het gaat om mensen die misbruik maken van het coronavirus om mensen virtueel op te lichten. Zo werden er de voorbije tijd massaal domeinnamen gekocht met verwijzingen naar het virus en meer specifiek naar mondmaskers. “Een deel is wellicht gekocht om valse websites te lanceren”, zei Yves Stevens. “Wees dus op je hoede voor dergelijke praktijken en websites.”

Het centrum voor cybercriminaliteit in ons land heeft alvast enkele tips opgesteld om je te wapenen tegen dergelijke praktijken. “Wees altijd kritisch voor online aankopen. Als het aanbod te mooi is om waar te zijn, is het wellicht ook niet waar. De kans bestaat dat het om namaak gaat of de producten nooit zullen worden geleverd.”