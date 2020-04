Dana Winner “Een dikke dankjewel aan alle helden van de afgelopen maand”

Dana Winner behoort onbetwist tot één van onze belangrijkste Belgische artiesten. In 1990 bracht ze haar eerste single uit “Op het dak van de wereld”. In 1995 scoorde ze een monsterhit met “Westenwind”, een cover van “One way wind” van de toenmalige Nederlandse band The Cats. Aanvankelijk zong Dana hoofdzakelijk in het Nederlands, maar al snel brak ze door in het buitenland en zingt ze nu ook in andere talen.

Eerst viel het Nederlandse publiek voor haar ongelooflijk mooie stem. Daarna volgden Duitsland en… vooral Zuid-Afrika waar Dana is uitgegroeid tot een absolute superster. In 2016 kreeg haar carrière een nieuwe boost door het muziekprogramma “Liefde voor muziek”. Daar liet de Hasseltse zien dat ze echt van alle markten thuis is.

Vorig jaar vierde Dana Winner 30 jaar carrière met het album ‘30’. Het werd de start van een gelijknamige theatertour en een groots opgezette show. Ondanks al dit succes is Dana Winner Limburg trouw gebleven. Toen we haar vroegen om mee te werken aan “Het blijf in uw kot concert” aarzelde ze dan ook geen ogenblik.

Wil jij iets achterlaten in de digitale hoed? Dat kan via onderstaande Payconiq-code. (Vermeld aub ‘Dana Winner’ als omschrijving). De opbrengst gaat integraal naar Een Hart Voor Limburg, tijdens deze crisis meer dan ooit solidair met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.