Louis Vuitton brengt sportaccessoires op de markt (en die zijn niet goedkoop)

In tijden van corona is de trainingsbroek of sportlegging de nieuwe norm geworden in huis. En dat brengt zo zijn uitdagingen met zich mee voor de klassieke modehuizen. Louis Vuitton komt daarom aan het thuiswerken en vooral thuissporten tegemoet met een nieuwe collectie sportieve items. Zoals gewoonlijk hangt er wel een stevig prijskaartje aan vast.

Voor de bal inclusief draagnetje betaal je 1.850 euro. Foto: Louis Vuitton

Openbare zwembaden zijn dicht, de yogalessen zijn uitgesteld en ook fitnesscentra moeten even de deuren gesloten houden. Tijd om het sportmatje van onder het stof te halen en aan de slag te gaan in eigen woonkamer of tuin. En daar speelt het Franse modehuis Louis Vuitton handig op in. Het luxelabel creëerde een sportlijn, die onder meer bestaat uit een springtouw, een pingpongset en zelfs een surfplank.

Jacht

Speel je liever volleybal in de tuin? dan heeft het merk een bal ontworpen met het bekende patchwork. Na het sporten les je de dorst met de hervulbare drankfles. Wie liever aan zijn conditie werkt, kan nog altijd een set luxueuze halters aankopen.

Zoals steeds bij het merk hebben de accessoires een stevig prijskaartje. Prijzen starten bij 365 euro voor een brillenkoker, en eindigen, althans voor de standaard collectie, bij 2.600 euro voor een tas, je kan gebruiken tijdens de jacht.