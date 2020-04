F1 wil onderhandelen met organisatoren van races zonder publiek

F1-eigenaar Liberty Media wil rond de tafel gaan zitten met de organisatoren van F1-races die zonder publiek zullen doorgaan, dat zegt de directeur van het ‘Circuit de Barcelona-Catalunya.’

Joan Fontsere vertelt tegenover Associated Press dat Liberty Media er zich van bewust is dat er opnieuw moet onderhandeld worden over de contracten van F1-races die zullen doorgaan zonder publiek. Ze beseffen dat als ze races zonder publiek laten doorgaan voor de TV-rechten dat dit een aderlating is voor de organisatoren aldus Fontsere.

Er wordt trouwens niet overwogen om in het zwaar getroffen Spanje te racen met publiek. Fontsere benadrukt dat het niet enkel over de ticketverkoop gaat maar over de impact van de race op de hele regio.

"Wanneer de Catalaanse regering investeert in de F1, is het niet alleen voor de tickets die we verkopen, het is ook voor de financiële impact die het evenement heeft in het land, in Catalonië," zei Fontseré.

"De economische impact voor het land zal zeer beperkt zijn. Een race zonder publiek betekent geen inkomsten voor taxi's, voor hotels... zodat de overeenkomst tussen de twee partijen volledig verandert."

De Spaanse regering investeert meer dan honderdzestig miljoen euro in de GP van Spanje en het evenement heeft een impact op de regio van om en bij de driehonderd miljoen euro, vorig jaar waren er honderdzestigduizend toeschouwers aanwezig.

De organisatie van de GP van Spanje staat voor alles open, van dubbele races tot verkorte raceweekends, alles behalve racen in omgekeerde richting. Dat zou namelijk te veel wijzigingen vergen aan het circuit om de veiligheid te kunnen blijven garanderen.

"We moeten twee dingen beperken: kosten en risico's," zei Fontseré. "Dus hoe minder mensen we verplaatsen, hoe kleiner het risico. Hoe minder dagen we gebruiken en hoe minder activiteiten we doen, hoe lager de kosten. Het is een uitzonderlijk seizoen en er moeten uitzonderlijke beslissingen worden genomen."

Fontseré zei dat hij het circuit van Barcelona-Catalunya in "twee tot drie weken" klaar kan krijgen voor een race en verwacht dat de Spaanse GP als een van de eerste zal worden gereden.

"Zodra we het seizoen kunnen herstarten, weet ik zeker dat het met Europese races zal zijn," zei hij, "En we zullen er zijn."

