We mogen bijna weer bij elkaar op bezoek, maar het wordt kiezen tussen vrienden en familie

Eén private bijeenkomst in het weekend, met maximaal tien mensen en telkens dezelfde groep. Dat is wat op tafel ligt als eerste stap naar het gewone leven. Kiezen tussen je vriendengroepen, of tussen jouw familie of die van je partner. Een beetje meer vrijheid, waarvoor heel veel vertrouwen nodig zal zijn. “Onze behoefte aan sociaal contact is zo groot dat sommigen er het maximum zullen willen uithalen. Er zal keuzestress ontstaan”, zegt sociaal psycholoog Alain Van Hiel.

Nee, het is nog niet de bedoeling dat u feestjes gaat bouwen. Maar in het weekend samenkomen met een groepje van tien mensen, dat moet kunnen. Eén keer per weekend, en veilig op 2 meter van elkaar. Het is in elk geval wat de groep van experts die de exitstrategie voorbereidt ter discussie aan de politiek voorlegde.

Het zou daarbij wel degelijk de bedoeling zijn om je te beperken tot één groep met telkens dezelfde mensen. De maatregel is erop gericht om families weer bij elkaar te brengen. Maar stelt veel mensen voor de keuze tussen de twee kanten van de familie, of tussen verschillende kliekjes van vrienden.

“De ontlading gaat nog groter zijn dan bij de opening van de containerparken, want sociaal contact is wél een primaire behoefte”, zegt sociaal psycholoog Alain Van Hiel (UGent). “Veel mensen zullen beide kanten van de familie willen bezoeken, en daardoor zal er een zekere vorm van keuzestress ontstaan.”

“Als ik bij die vriend langsga, dan kan ik niet meer langsgaan bij die andere vriend. Kan je dan zeggen neen danku, ik kan niet? Dat wordt heel moeilijk", zegt socioloog Ignace Glorieux (VUB). “Het is een kwestie van discipline, een oefening in collectief denken. Het wordt sociologisch heel interessant, want we zijn het niet gewoon om zo te denken. Het is geen probleem als jij er twintig ziet in plaats van tien, maar wel als iedereen zo denkt. Het is alsof je na weken van vasten voor een volle tafel zit en maar een beetje mag eten: dat is niet gemakkelijk.”

Nog terwijl experten en politici de maatregelen aan het bespreken zijn, komen de vragen al. Want zo’n maatregel is haast onmogelijk te controleren. Alleen met een app die alle privacyregels aan zijn laars lapt, zou dat kunnen. En dus zijn we bijna volledig afhankelijk van onze goede wil, op een moment dat velen snakken naar overvloedig veel sociaal contact. “Sommige mensen zullen de discipline niet hebben – waarom geen elf of twaalf, denken ze – en dat kan dan weer irritatie opwekken bij anderen”, zegt Glorieux.

Van Hiel stelt daarom voor om de maatregel zeker in het eerste weekend tot één dag te beperken. “De meeste mensen hangen samen in verschillende kerngroepjes en zullen toch meerdere bezoekjes willen doen. Zodra je de criteria versoepelt, gaan mensen die ruim interpreteren. We moeten af van de mentaliteit om te roepen dat de regering bestaat uit amateurs, maar het beleid moet ook af van het idee dat ze almachtig en alwetend zijn. We gaan het met z’n allen proberen, dat is de boodschap die we moeten krijgen. Een collectieve try-out van één dag, dat is behapbaar.”