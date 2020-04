"Afgelasting volledig F1-seizoen 2020 zou een serieuze opdoffer zijn"

Carlos Sainz in de McLaren F1-bolide Foto: McLaren F1 team

Voorlopig ziet het er naar uit dat we alsnog een aangepaste F1-kalender zullen krijgen, mocht dat niet het geval zijn dan zou dit volgens Carlos Sainz een serieuze opdoffer zijn.

Sainz hoopt, net als heel wat F1-fans, dat we later dit jaar alsnog F1-races zullen zien waarbij er mogelijk zonder toeschouwers wordt geracet. Liever minder races dan helemaal geen races is daarbij het motto.

"Ik denk liever dat er minder races zullen plaatsvinden dan dat alles geannuleerd wordt," vertelde Sainz tegenover Spaanse media.

"Het niet doorgaan van het seizoen zou een serieuze opdoffer zijn en lastig te accepteren zijn."

Mochten we dit jaar door het coronavirus toch geen F1-seizoen krijgen dan moeten we daar ondanks de enorme teleurstelling volgens Sainz begrip voor tonen.

"Indien we de situatie niet onder controle krijgen dan zou dat volledig te begrijpen zijn maar het zou enorm negatieve gevolgen hebben voor de sport en alles errond," aldus Sainz.

"Er zouden heel wat jobs bedreigd zijn en dat is nooit een goede zaak."

"De F1 zal de gevolgen dragen van deze pandemie, net als andere sporten en bedrijven. Deze situatie helpt de teams bewust te worden dat ze een inspanning moeten doen, zelfkritisch moeten zijn en het erover eens moeten zijn dat de dingen veranderd moeten worden."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: