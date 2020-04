Turkije wil verspreiding corona voor ramadan vermijden: vier dagen lockdown

In 31 Turkse steden en provincies is om middernacht een uitgaansverbod ingegaan, dat vier dagen van kracht blijft. Het land wil op die manier voorkomen dat het nieuwe coronavirus zich aan de vooravond van de ramadan verder zal verspreiden.

Het uitgaansverbod is onder meer van kracht in de steden Istanboel en Ankara.

In het hele land geldt daarnaast ook een verbod op gemeenschappelijke maaltijden tijdens de ramadan, die vanaf vrijdag begint. De traditionele bijeenkomsten waarbij samen met familie en vrienden vóór zonsopgang en na zonsondergang de vastenperiode wordt gebroken, kunnen dus niet plaatsvinden.

De voorbije 24 uur zijn in Turkije nog 117 sterfgevallen door COVID-19 bekendgemaakt. Het nieuwe coronavirus heeft in het land in totaal al aan 2.376 mensen het leven gekost.

De Turkse regering heeft sinds de corona-uitbraak nog geen nationaal uitgaansverbod afgekondigd. Op die manier wil het land vermijden dat de economie stilvalt.