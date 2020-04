Een inspectie-operatie van de overheid zet kwaad bloed in de zorgsector. Sinds dinsdag speurt het RIZIV naar artsen die de coronamaatregelen niet strikt opvolgen en toch nog niet-dringende ingrepen uitvoeren. “Heeft men niks beters te doen?”, klinkt het donderdag boos in Het Laatste Nieuws.

Een mailtje van de overheid is dinsdagmiddag bij heel wat artsen en ziekenhuizen in het verkeerde keelgat geschoten. In een brief van twee bladzijden werd gevraagd dat ze onmiddellijk alle informatie ...