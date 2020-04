Cercle Brugge is zijn mirakelcoach kwijt. Bernd Storck (57) hield de vereniging op onnavolgbare wijze in 1A, maar pakt na zes maanden toch zijn biezen. Storck vond in Brugge geen akkoord, terwijl grotere clubs lonken. Bij Cercle willen ze nu opnieuw een coach die de Belgische competitie kent. Marc Brys (57) past perfect in het profiel.