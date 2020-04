Met een tweede plaats op het Belgisch kampioenschap korte cross op 1 maart in Brussel leek de carrière van Lotte Scheldeman helemaal opnieuw gelanceerd. Het coronavirus besliste er echter anders over. Meer nog, op het moment dat de corona-epidemie haar piekmomenten kende, liep de studente geneeskunde uit Kortessem stage aan het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk.