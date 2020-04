Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil dat een aantal prioritaire groepen leerlingen vanaf vrijdag 15 mei weer naar school kunnen. Maar het is wachten op de Nationale Veiligheidsraad van vrijdag, de enige instantie die hierover beslist.

Woensdag lekte in de krant Le Soir een (voorlopig) advies uit van de exitgroep (GEES) over de heropstart van de scholen. In de exitgroep zitten experten ...