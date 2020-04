Hondje klapt “met hart en ziel” voor zorgkundigen

Little Smudge, een zesjarige Jack Russell, heeft geleerd hoe hij kan applaudisseren voor de zorgkundigen. Gewoon rechtop zitten op zijn achterpoten en zijn voorpoten in elkaar klappen.

De reddingshond wordt momenteel verzorgd in het ‘RSPCA Eau Brink Rehoming Centre’ in Norfolk, na een trieste verandering in de omstandigheden voor zijn vorige eigenaren. Penny Skate, voorzitter van de Norfolk West-beheerders, zei: “Smudge is zo’n slimme jongen en zo leuk om mee te babbelen. Elke keer dat hij wordt gevraagd om voor de verzorgers te klappen, lijkt het er echt op dat hij er met hart en ziel in stopt. Het is een prachtig gezicht om Smudge zo gelukkig te zien en te genieten.”

“We willen zijn video echt met het land delen en hopelijk kan dit in deze onzekere tijden helpen om een glimlach op het gezicht van mensen te toveren.” Het Eau Brink Center voegt er aan toe dat Smudge nog steeds op zoek is naar een nieuwe familie en omschreef hem als “een vriendelijke kerel met een non-stop kwispelende staart”.

“Hij houdt van veel ophef en geniet van een mooie wandeling. Hij gedraagt zich erg goed, loopt goed aan de lijn en draaft over het algemeen graag met andere honden”, aldus een woordvoerder van het centrum. Smudge is op zoek naar een huis waar hij de hele dag gezelschap zal hebben. Hij wil graag twee goede wandelingen per dag met extra speeltijd.