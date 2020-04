Gareth Bale doneert ruim miljoen euro, onder meer aan ziekenhuis waar hij geboren werd

Gareth Bale heeft ruim een miljoen euro gedoneerd voor de strijd tegen het coronavirus. De voetballer van Real Madrid gaf 668.000 euro aan de landelijke gezondheidsorganisaties in zijn thuisland Wales. De ziekenhuizen in Madrid krijgen 500.000 euro van de 30-jarige aanvaller.

“Het University Hospital of Wales heeft een speciale plaats in mijn hart. Ik ben daar geboren en ze hebben veel voor mijn familie en vrienden betekend. Mijn familie en ik willen nu steun betuigen”, aldus Bale.

In Spanje zijn meer dan 21.000 mensen gestorven aan het coronavirus. Madrid is met 7.577 doden de zwaarst getroffen regio in het land. In Wales waren er tot woensdag 624 overlijdens te betreuren.