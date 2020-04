Christian Kabasele en Watford-ploegmaats gaan akkoord met lager loon

De voetballers van Watford, onder wie Rode Duivel Christian Kabasele, krijgen tijdelijk minder salaris. Ze hebben ingestemd met een voorstel van de clubleiding.

Eerder leverden deden ook de spelers van onder meer Southampton, West Ham United en Sheffield United in. Bij Arsenal gingen spelers en leden van de technische staf maandag akkoord met een loonsverlaging van 12,5 procent.

“Niemand, wat voor werk je ook doet, is enthousiast over het idee van een loonsverlaging. Maar dankzij gezond verstand en begrip voor de huidige situatie zijn we snel tot een akkoord gekomen”, aldus Troy Deeney, aanvoerder van Watford. “De details van het akkoord zijn privé. Maar we hebben gehandeld in het belang van de club, daar hoeft niemand aan te twijfelen.”