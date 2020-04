Dwerggeiten in beek gedumpt

Zoutleeuw / Geetbets -

Na een tip van wandelaars heeft de hulporganisatie Animal Rescue maandag de kadavers van twee gedumpte berggeiten aangetroffen in de Roelbeek, op de grens van Geetbets en Zoutleeuw. De kadavers waren verpakt in plastic vuilniszakken. De technische dienst van de stad Zoutleeuw is de kadavers komen ophalen. De politie Getevallei tracht de eigenaar van de dieren te achterhalen. Bij identificatie riskeert die niet alleen een zware boete voor sluikstorten maar ook op te draaien voor de opruimingskosten. Animal Rescue heeft alvast foto’s van de dode dieren op haar Facebookpagina geplaatst om zo op het spoor te komen van de eigenaar. (tb)