Lommel -

In het centrum van Lommel is de stroom dinsdagavond uitgevallen door een kabelstoring. De stroomonderbreking was in de Lepelstraat tussen 18.15 en 1.15 uur ’s morgens. Volgens Fluvius was de oorzaak een ondergrondse kabelfout. “Dit is een spontaan defect. Onze ploeg is ter plaatse geweest om het op te sporen en heeft na de nodige graafwerken dit kunnen herstellen”, luidt het.