We moeten nog steeds ‘in ons kot’ blijven, maar de cijfers bewijzen het: het wordt weer drukker op de weg

We zijn moeilijker en moeilijker ‘in ons kot’ te houden. Dat zie je onderweg en blijkt nu ook uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum. Het aantal afgelegde kilometers op snelwegen is deze week weer gestegen tot boven de 20 miljoen per dag. Dat blijft historisch laag, maar enkele weken geleden kwamen we nauwelijks nog aan 17 à 18 miljoen per dag voor personenwagens.