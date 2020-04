Milaan wil meer ruimte vrijmaken voor fietsers in strijd tegen coronavirus

Niet alleen bij ons wordt door de coronacrisis in de steden meer ruimte vrijgemaakt voor fietsers en wandelaars. In Milaan werd dinsdag een ambitieus mobiliteitsplan voorgesteld, dat onder meer zo snel mogelijk 35 kilometer extra fietspaden wil aanleggen.

De lucht in Milaan en omgeving is in jaren niet zo zuiver geweest. Het stilleggen van een groot deel van de industrie en het terugvallen van het autoverkeer door de coronacrisis hebben de Italiaanse stad getoond dat het ook anders kan. Al is dat niet de hoofdreden voor het ambitieuze mobiliteitsplan dat dinsdag werd voorgesteld.

Het stadsbestuur heeft aangekondigd dat het zo snel mogelijk 35 kilometer straten wil aanpassen om meer ruimte vrij te maken voor wandelaars en fietsers. Het Strade Aperte-plan (‘open wegen’) voorziet niet alleen nieuwe fietspaden en bredere voetpaden, maar ook een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur en het invoeren van fiets- en wandelstraten.

Milaan wil de zachte weggebruiker meer plaats geven, om te voorkomen dat de verkeersdrukte in de stad postcorona enorm zou toenemen. Men vreest immers dat eens de lockdown wordt opgeheven en het normale leven langzaam weer op gang wordt gebracht, mensen sneller in hun auto zullen stappen in plaats van het openbaar vervoer te gebruiken, waar de kans op besmetting groter is.

“We moeten ons zo organiseren dat iedereen die zich moet verplaatsen om de stad te laten draaien, dat op de veiligst mogelijke manier kan doen. Overvolle metro’s en bussen zijn uit de boze. Om te voorkomen dat er meer auto’s op straat komen, moeten we ook inzetten op transport op twee wielen: fietsen en scooters”, schreef viceburgemeester Marco Granelli op Facebook.

Haalbare kaart

Zonder maatregelen vreest hij tot een miljoen extra auto’s in de straten van Milaan. De metro vervoerde dagelijks immers ongeveer 1,4 miljoen mensen. Om voldoende afstand te kunnen bewaren, zal dat aantal moeten dalen tot 25-30 procent van de capaciteit. Een drastische daling, die niet alleen met flexibele werkuren en telewerken bereikt zal kunnen worden. Bovendien is meer mensen op de fiets een zeer haalbare kaart. Milaan is een compacte stad, vijftien kilometer van de ene kant tot de andere, en de gemiddelde afstand woon-werkverkeer bedraagt minder dan vier kilometer.

De eerste werken zouden begin mei al worden aangevat, aan de acht kilometer lange Corso Buenos Aires, een belangrijke winkelstraat. De rest van de werken zou nog voor het eind van de zomer voltooid moeten worden.