Getuigen van de zwartste bladzijde

Nee, vrolijk word je er niet van, maar met Kinderen Van weet Canvas al enkele jaren minder smakelijke hoofdstukken uit de recente Belgische geschiedenis tot pakkende tv te maken. Na de collaboratie, het verzet en de kolonisatie van Congo wordt nu de zwartste aller bladzijden omgeslagen: de Holocaust. En in tegenstelling tot de eerdere reeksen hebben het gros van de twaalf getuigen op hoge leeftijd de Jodenvervolging zelf nog doorgemaakt als kind. Ze vertellen over de gruwel die ze doorstonden - sommigen zelfs in Auschwitz - en hoe die hun leven getekend heeft.