Piek ligt achter ons, maar toch opnieuw 7 corona-overlijdens in Limburg

Hasselt - Ondanks het positieve nieuws dat de piek van de coronacrisis achter ons ligt, blijft Limburg zwaar getroffen. In de Limburgse ziekenhuizen stierven opnieuw zeven coronapatiënten, wat het totale dodenaantal op 315 brengt.

In Limburg hebben de afgelopen 24 uur opnieuw 69 mensen positief getest op het coronavirus, gisteren was er sprake van 50 nieuwe besmettingen. Na een daling van vijf dagen op rij van het aantal nieuwe besmettingen in Limburg is er dus opnieuw sprake van een lichte stijging. Het totale aantal bevestigde besmettingen in Limburg komt daarmee op 4.835, wat betekent dat 56 op 10.0000 inwoners besmet raakten. Ondanks de positieve berichten van de afgelopen dagen dat de piek van de coronacrisis achter ons ligt, blijft Limburg zwaar getroffen. Zo stierven in de Limburgse ziekenhuizen opnieuw zeven coronapatiënten. Het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder heeft opnieuw drie corona-overlijdens, wat het totaal daar op 52 brengt. Het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden komt met twee nieuwe sterfgevallen op 78 overlijdens. Ook in het ZOL in Genk stierf opnieuw een coronapatiënt (48 overlijdens in totaal) en ook het AZ Vesalius Ziekenhuis in Tongeren verloor opnieuw een coronapatiënt (25 overlijdens in totaal). Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, dat gelukkig geen nieuwe sterfgevallen te betreuren heeft, blijft met 79 corona-overlijdens het zwaarst getroffen. Wel mochten er opnieuw 27 coronapatiënten het ziekenhuis verlaten, wat het totale aantal ontslagen patiënten in Limburg op 959 brengt.

41.889 besmettingen in België

Het totale dodenaantal van de coronacrisis in ons land is opgelopen tot 6.262. De afgelopen 24 uur zijn er in ons land opnieuw 266 overlijdens gerapporteerd. Dat zijn er fors meer dan gisteren, toen er sprake was van 170 nieuwe overlijdens. Toch is hier volgens viroloog Steven Van Gucht een verklaring voor. “Van die 266 overlijdens waren er 87 sterfgevallen te betreuren in de ziekenhuizen en 178 in de woon-zorgcentra. In de cijfers van de woon-zorgcentra zit er vaak wat vertraging, soms gaan die overlijdens zelfs tot een week terug. Ondanks die vele extra sterfgevallen kunnen we dus toch stellen dat de piek van de overlijdens achter ons ligt en dat sinds 12 april”, zegt Van Gucht. Ook hoopgevend is de forse daling van het aantal ziekenhuisopnames in ons land. De afgelopen 24 uur kwamen er 263 nieuwe coronapatiënten bij, maar mochten er ook 432 patiënten het ziekenhuis verlaten. Dat brengt het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen op 4.765, dat zijn er 231 minder dan gisteren. Van die 4.765 patiënten verblijven er 1.020 op intensieve zorgen (-59), 733 patiënten worden beademd (-44). Met 933 nieuwe besmettingen komt het totale aantal bevestigde besmettingen in ons land op 41.889.