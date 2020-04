Maaseik / Dilsen-Stokkem -

Een 38-jarige man uit Dilsen-Stokkem is woensdagavond opgepakt voor openbaren zedenschennis op het fit-o-meter parcours in het bos van Opoeteren. De laatste weken was daar herhaaldelijk een naakte man gesignaleerd. De man kan via getuigen geïdentificeerd en aangehouden worden. De politie Maasland doet het verdere onderzoek.