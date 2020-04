Prangende vraag in modeland: wie wordt de volgende topman of -vrouw bij Givenchy?

In het paasweekend kondigde luxemerk Givenchy aan dat het contract van hoofdontwerper Clare Waight Keller, die de trouwjurk van Meghan Markle maakte, niet wordt verlengd. Intussen wordt druk gespeculeerd over haar opvolger. De naam die het vaakst wordt genoemd is die van Matthew Williams

Waight Keller slaagde er net als haar voorganger Riccardo Tisci in om het coutureluik van het label weer op de kaart te zetten. Haar grootste verwezenlijking? De trouwjurk met eenvoudige snit die van Meghan Markle droeg op haar grote dag in mei 2018. De verkoop van de lederwaren van het merk, ging er echter niet op vooruit.

Aan de volgende om het merk relevant te houden in de modebusiness. Een naam die vaak wordt genoemd is die van ontwerper Matthew Williams, die met Alyx een eigen label heeft dat zich specifiek op lederwaren richt. Vooral zijn belt bags zijn populair. Qua couture weet hij ook van wanten. Hij werkte al samen met Dior en Nike en maakte podiumoutfits voor Lady Gaga.

Daarnaast wordt hier en daar ook de naam van de 33-jarige ontwerpster Simone Rocha gefluisterd, die bekend is om haar romantische stijl. Nog in de running volgens modekenners: Julien Dossena van Paco Rabanne, die het merk weer heeft opgewaardeerd en eerder stage liep bij Balenciaga als stagiair van Nicolas Ghesquiére. Ghesquiére staat nu aan het hoofd van de damescollecties bij Luis Vuitton en zou een goed woordje kunnen doen voor Dossena. Givenchy maakt immers ook deel uit van het luxeconcern LVMH.

Een spraakmakend tasje van Jaquemus

Verder duiken de namen Simon Porte Jacquemus en Marine Serre, die in Brussel studeerde, op. Die eerste zet met zijn eigen label Jacquemus hard in op lederwaren en zijn aanhang zou kunnen volgen naar Givenchy. Serre heeft dan weer in een recordtempo een cultstatus bereikt en zou het Franse label een eigentijdse, sportieve schwung kunnen meegeven. Wanneer de opvolger bekend is, is niet duidelijk. Wellicht valt de beslissing na deze crisistijd.