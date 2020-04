Plastisch chirurg ZOL vrijgesproken voor dood van Canadese patiënte

Genk -

Het Antwerpse hof van beroep heeft woensdag een plastisch chirurg van de Wellness Kliniek in Genk vrijgesproken voor de dood van een Canadese patiënte. In eerste aanleg had hij nog zes maanden cel met uitstel gekregen. Een verpleegkundige werd wel opnieuw schuldig bevonden en krijgt een opschorting, wat een lichtere straf is dan de vier maanden met uitstel waartoe ze in eerste aanleg werd veroordeeld.