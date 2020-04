Peter Gilson doet het in het Maaslands met nummers van Jo Erens

Na meer dan drie weken Blijf in uw kot-concerten mag er al eens in het dialect gezongen worden. De ideale vertolker vonden we in de persoon van Peter Gilson. Als Limburgse troubadour kunnen we geen betere ambassadeur en vertolker van de muziek van de bekende liedjesmaker en zanger Jo Erens gevonden worden. Van onder de brug van Kanne brengt hij 2 mooie nummers in het Maaslands en dat doet hij met hulp van de heemkundekring uit Kanne.