Cheesecake met witte chocolade en slechts drie ingrediënten, wij proberen het uit

De coronacrisis doet ons massaal in de keuken duiken. Van taarten en brownies bakken tot zomerse zoetigheden in elkaar flansen: wij proberen elke week populaire recepten uit met een minimum aan basic ingrediënten.

Cheesecake of kaastaart, een hemelse combinatie van zoet met dat vleugje hartigheid. Geen wonder dat de taart al generaties lang populair is. Niet alleen in de Vlaamse keukens, maar ook in de VS en tot in Japan. Getuige daarvan is deze Japanse cheesecake met witte chocolade. Bijzonder aan deze versie is dat er maar drie ingrediënten voor nodig zijn en dat ze amper een kwartiertje tijd kost om in de oven te krijgen. Maar is ze ook lekker? Wij deden de test.

Ingrediënten:

200 gr roomkaas

220 gr witte chocolade

zes eieren

Foto: flb

Bereidingswijze:

Warm de oven voor op 180 graden. Neem een springvorm voor een taart en boter die in. Leg een stuk bakpapier op de bodem en doe hetzelfde voor de randen. Pak de taartvorm aan de buitenkant in in aluminiumfolie zodat er straks geen water in kan lopen.

Smelt de witte chocolade au bain-marie. Dat doe je door water te laten opwarmen op het vuur en daarbovenop een glazen kom te plaatsen met daarin de chocolade. Roer tot die helemaal gesmolten is. Wie nog sneller wil gaan, kan ook de chocolade smelten in de microgolfoven. Doe dat in telkens intervallen van twintig seconden.

Doe de gesmolten chocolade in een grote kom, voeg de roomkaas toe en roer. Voeg daarna de zes eierdooiers toe en meng goed. Klop met een mixer of de keukenrobot het eiwit van de zes eieren stijf. Lepel daarna geleidelijk het eiwit bij de rest en blijf roeren tot alle klonters weg zijn.

Foto: flb

Giet het mengsel in de taartvorm en plaats de taartvorm op een bakplaat die voor de helft gevuld is met warm water. Plaats in het midden van de oven en laat die daar 40-45 minuten staan.

Zet de oven af en laat nog eens een kwartier rusten in de oven. Haal daarna de taart uit de oven en laat volledig afkoelen op een rooster. Haal pas daarna uit de taartvorm en laat de taart minstens vier uur (of zelfs een hele nacht) afkoelen in de koelkast.

Ons verdict:

Na een halfuurtje waait er al een heerlijke geur mijn richting uit. Nog een kwartier later haal ik vol goede moed de taart uit de oven, maar word even genekt door mijn eigen onhandigheid. Doordat ik te wild met de bakplaat omga, loopt er wat water onder de taart. Let er dus goed op dat je de aluminiumfolie hoog genoeg aanbrengt.

Al bij al blijkt de taart wel bijzonder goed te zijn gelukt. De smaak is romig en vol, maar de witte chocolade smaakt ook niet te fel door. Vanboven is de taart is luchtiger, de bodem is een beetje flanachtig van structuur. Echt lekker eigenlijk. Zo lekker dat ik zelfs een stuk ga brengen naar een jarige vriendin, op respectabele afstand weliswaar. Als ik haar vertel dat ik maar drie ingrediënten heb gebruikt, is ook zij stomverbaasd. Een aanrader!