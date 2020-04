Chocolatier verrast rusthuisbewoners in Lanaken met draaiorgelconcert

Lanaken -

In Lanaken trok chocolatier Johan Christoffels met zijn gigantisch straatorgel naar het woonzorgcentrum Bessemerberg. “Met deze deuntjes steken we het zorgpersoneel en de bewoners een hart onder de riem in deze uitdagende tijden”, vertelt de orgelman. De bewoners genoten in het zonnetje en vanaf de terrassen van de oorstrelende deuntjes.