Vlaamse scholen vanaf 15 mei gedeeltelijk weer open

De Vlaamse scholen mogen vanaf vrijdag 15 mei gedeeltelijk weer open gaan. Dat meldt het kabinet van minister van Onderwijs Ben Weyts. Het voorstel moet nog goedgekeurd worden door de Nationale Veiligheidsraad.

De Vlaamse onderwijssector heeft een akkoord met minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). De Vlaamse scholen gaan akkoord om deels weer open te gaan op 15 mei. Het voorstel moet nog wel langs de Nationale Veiligheidsraad van vrijdag. Er volgt nog een overleg met de Franstalige en Duitstalige regio’s. Dit akkoord is dus nog niet definitief.

Concreet gaat het dan om de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar (vier dagen per week), van het zesde leerjaar (twee dagen per week) en de scholieren van het laatste jaar secundair onderwijs (één dag per week in het ASO, twee dagen per week in het TSO, KSO en in zowel het zesde als het zevende jaar BSO). Na één week komt er een evaluatie met het oog op eventuele uitbreiding naar andere leerjaren.

Om zo veilig mogelijk les te geven, wordt er gebruikgemaakt van social distancing. ‘Leerlingen krijgen les in een vast klaslokaal en in vaste groepen van een tiental leerlingen’, zo staat er in het advies voor de Veiligheidsraad.

‘Niet ideaal’

‘Dit is niet het ideale, maar wel het mogelijke’, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. ‘Het is niet omdat deze beslissing vreselijk moeilijk is, dat we ze voor ons uit moeten schuiven. Ik besef ten volle dat ook hier heel veel kritiek zal zijn. Het zal én te laat én te vroeg én te veel én te weinig zijn. Maar zeker in deze tijden moeten we durven verantwoordelijkheid opnemen en dus beslissingen nemen. Ouders, leerlingen en leerkrachten hebben behoefte aan en recht op een concreet perspectief.’

Een vrijdag lijkt misschien een rare keuze, maar ‘dat biedt scholen de gelegenheid om alvast één dag “proef te draaien”’, staat er in het advies. Dan kunnen de scholen in het weekend nog enkele zaken op punt stellen om de volgende maandag een beter systeem te hebben.

Om 14.00 uur zou minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) meer informatie geven in het Vlaams Parlement.

Zo dadelijk meer.