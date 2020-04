We zijn de lockdown beu. Steeds meer mensen houden zich niet meer aan de regels. Video: TV Limburg

We zijn de lockdown stilaan beu. Waar we zes weken geleden nog voor 81 procent achter de coronamaatregelen stonden, is dat vandaag geslonken naar 63 procent.

LEES MEER. Steeds minder motivatie voor lockdownmaatregelen: manier van communiceren door overheid is cruciaal

De drang om de regels los te laten wordt groter, nu zeker dat er hoe langer hoe meer gesproken wordt over een versoepeling. Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad samen over de exit-strategie. Bij de lokale politie vrezen ze dat de mensen de maatregelen zullen lossen. Ze doen daarom een oproep om nog even vol te houden.