Van Ranst verbijsterd nadat exitstrategie van experts uitlekt: “Ze willen ons dwarsbomen”

Dat het rapport van de GEES, de groep van experts die de exitstrategie moet uitwerken, gelekt is naar de pers, valt in zeer slechte aarde bij professor Marc Van Ranst. “Dit is duidelijk een lek uit politieke hoek. Sommige mensen willen een goede communicatie blijkbaar dwarsbomen.”

“Wat nu gebeurt, is zeer betreurenswaardig en staat haaks op wat goed crisisbeheer zou moeten zijn”, zegt Marc Van Ranst, met een stem die voor één keer iets meer emotie verraadt dan gebruikelijk. “Dat het rapport gelekt is, is duidelijk een manier om ons werk onmogelijk te maken en de maatregelen al bij voorbaat te boycotten. Sommigen proberen hier garen bij te spinnen.”

LEES OOK. Winkels open op 4 mei, scholen op 18 mei en etentjes thuis met 10: wordt dit de exitstrategie?

Over wie die ‘sommigen’ zijn, is de viroloog klaar en duidelijk: “Het lek komt zeker niet van de experten”, zegt Van Ranst. “Wij hebben onderling afgesproken dat we geen commentaar geven op inhoudelijke elementen zolang er niets honderd procent beslist is. Nee, dit lek komt uit politieke hoek. Sommige mensen willen een duidelijke communicatie, die nochtans van levensbelang is, dwarsbomen en verkiezen verwarring boven deftig bestuur.” Om er tot slot nog deze uitsmijter tegenaan te gooien: “De experten gedragen en stellen zich verantwoordelijk op. Dat kan helaas niet worden gezegd van iedereen.”

Nu het rapport open en bloot op straat ligt, kan je er gif op innemen dat er “van alle kanten commentaar zal komen en druk zal worden uitgeoefend om deze en gene maatregel bij te sturen, los van elke discussie op basis van wetenschappelijke cijfers en feiten”, aldus nog de professor.

LEES OOK. Rector UHasselt verdedigt zijn wetenschappers nu irritatie in Wetstraat groeit

“We betreuren het lek”, luidt het op het kabinet van premier Wilmès. “De uitdagingen die voor ons liggen zijn te groot om lichtzinnig met niet-gevalideerde informatie om te gaan. De vergaderingen zijn nog altijd aan de gang, ook op expertenniveau, er is dus extreme voorzichtigheid geboden. Vrijdag komen de antwoorden, niet eerder”.

bekijk ook

Zo moet je een mondmasker dragen volgens Marc Van Ranst.