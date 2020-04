Gents ziekenhuis Jan Palfijn wuift zijn eerste Limburgse coronapatiënt uit met erehaag

Borgloon - Met een indrukwekkende erehaag heeft het AZ Jan Palfijn zijn eerste Limburgse coronapatiënt naar huis gestuurd. Jean-Pierre Bellen (52) verbleef drie weken in het Gentse ziekenhuis en kroop door het oog van de naald. “Dit is niet om mee te lachen. Let goed op”, waarschuwt hij.

Omdat het coronavirus Limburg hard had getroffen, werd begin deze maand beslist om zowat twintig Limburgse patiënten over te brengen naar ziekenhuizen in andere provincies. Het Gentse ziekenhuis Jan Palfijn ving drie zulke patiënten op.

Onder hen Jean-Pierre Bellen (52) uit Borgloon, die op 1 april aankwam. “Hij zag er niet goed uit”, geeft het verzorgend personeel aan. De man verbleef twee weken op intensieve zorg, waar hij moest worden beademd. Eind vorige week kon hij intensieve zorg verlaten, vandaag keert hij terug naar huis

En dat wil het AZ Jan Palfijn niet zomaar laten voorbijgaan. Met een indrukwekkende erehaag wuift het personeel Bellen uit. “Straks kunnen we hem tot op de autostrade begeleiden”, lachen enkele verzorgers. Bellen bedankt het personeel voor de goede zorgen en is zichtbaar gepakt door het mooie afscheid.

Lepeltje vasthouden

Bellen: “Vrijdag kon ik nog geen lepeltje vasthouden. Toen ik na twee weken uit die coma kwam, voelde ik me een klein zwak menske. En nu stap ik alweer en mag ik naar huis. Tijd om te genieten en vooral veel te rusten.”

Foto: David Van Hecke

Petra Swerten vertrok vanochtend vroeg om haar man op te halen. Het is een blij weerzien na drie weken gemis. “Emotioneel valt het niet te beschrijven”, zegt ze. “Het is heel moeilijk en zwaar geweest.” Ook voor hun dochter van twintig, die thuis aan het studeren is.

Voor mensen die het coronavirus nog altijd niet serieus nemen, heeft Bellen een waarschuwing. “Let op, want dit is een heel vies beestje. Het begon met koorts, maar al snel had ik ademhalingsproblemen en kon ik niet meer voor- of achteruit. Een paar dagen later lag ik al in coma. Ik ben erg bang geweest. Deze ziekte is dus niet om mee te lachen. Speel er niet mee en let goed op.”

Zijn eerste bezoek aan Gent werd er op die manier een dat Bellen niet snel zal vergeten. “Ik wil gerust nog eens terugkomen, maar dan wel gewoon op bezoek.”