Stad Beringen lanceert een aanmoedigingsfilmpje van en voor Beringenaren

Beringen - Stad Beringen lanceert vandaag via haar digitale communicatiekanalen een aanmoedigingsfilmpje van en voor Beringenaren. Het filmpje toont enkele van haar lokale Beringse helden zoals het zorgpersoneel, ambulanciers van het Rode Kruis, vrijwilligers van Beringen Helpt, de gemeenschapswachten, wijkagent, jeugdverenigingen, parkwachters van het recyclagepark, de postbodes,…. Graag bedanken wij als stad via deze weg onze lokale coronahelden.

“Het is hartverwarmend om te zien hoeveel solidariteit er heerst onder de Beringenaren. Verschillende acties om andere te helpen worden opgezet en de meeste Beringenaren leven de maatregelen na. Na enkele weken in ons kot, begint het voor velen zwaar door te wegen. Met dit filmpje willen we iedereen aanmoedigen. Het zijn allemaal helden. Samen kunnen we dit aan en komen we sterker uit de crisis. Bedankt voor jullie solidariteit, moed en doorzettingsvermogen,” zegt burgemeester Thomas Vints.

Acteur Maarten Nulens, afkomstig uit Beringen, is in de video te horen als voice-over. Hij brengt een boodschap van dank en aanmoediging aan de inwoners van onze warme stad. Deze videoboodschap wil iedereen die zijn of haar steentje bijdraagt in de strijd tegen het coronavirus extra in de kijker zetten, omdat ze het nu eenmaal verdienen. Allemaal zetten zij zich dag na dag in voor elke Beringenaar. Ook wanneer jouw beroep of jouw inzet tegen het virus niet is opgenomen in dit filmpje, willen we je graag bedanken. Het is erg mooi om te zien hoe iedereen samen zijn beste beentje voorzet.