The Roxy Theatre opent MOOOV festival in Beringen

Beringen - Films met zicht op de wereld, vanuit je zetel thuis. Dankzij MOOOV Filmfestival 2.0 kan je tussen 21 april en 4 mei genieten van een stevige lading wereldfilms. Begin april lanceerde The Roxy Theatre al een online filmaanbod, met een focus op de cinefielere film. "Nu onze bioscoop gesloten is door het coronavirus hebben we een alternatief bedacht. Mensen kunnen online genieten van TheRoxyHomeTheatre vanuit hun kot. Op deze manier kan je onze bioscoop toch steunen in deze uitzonderlijke tijden. Enkel het drankje dat je normaal meeneemt in de zaal, moet je nu wel zelf uit de koelkast halen,” vertelt Ludo Vangenechten. Voor MOOOV Filmfestival 2.0 heeft de Roxy een aparte selectie MOOOV films voorzien op de website: http://theroxytheatre.be/portfolio/mooov/

“We willen de unieke sfeer van het MOOOV festival online creëren,” vertelt schepen van cultuur An Moons. “Er zullen de komende twee weken heel wat mooie filmparels beschikbaar zijn op de website van de Roxy en MOOOV Filmfestival 2.0. Zo willen we het contact met ons filmpubliek warm houden. Naast een reeks wereldfilms, verschijnen er de volgende dagen ook workshops op onze sociale media. Zo kan je online een workshop Bollywood dansen volgen en je woonkamer omtoveren in een Bollywood film. Ook voor kinderen publiceren we een aantal leuke workshops rond bijvoorbeeld stop-motion. Zo willen we samen met MOOOV en The Roxy Theatre de festivalsfeer naar jouw thuis brengen en op deze manier ook onze lokale cinema steunen,” aldus schepen An Moons.

“Het aanbod van MOOOV heeft een grote educatieve en maatschappelijke meerwaarde,” zegt schepen van samenleven Hilal Yalçin. “Het festival focust op thema’s die er toe doen: identiteit, armoede, klimaatproblematiek, vluchten, etc. Er wordt een platform gecreëerd voor wereldcinema, jonge filmmakers en vrouwelijke cineasten. Het diverse filmlandschap wordt in de kijker gezet en plaatst ons een spiegel voor hedendaagse maatschappelijke problemen. Daarom raad ik iedereen aan om thuis een film te bekijken van MOOOV,” vertelt schepen Hilal Yalçin.

De Beringse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking organiseert samen met Oxfam-Wereldwinkel Beringen een actie om goedkoper een film te bekijken, met een (h)eerlijk(e) snack en drankje. Dit wordt verkocht onder de naam ‘MOOOV-pakket’. Meer info en bestellen kan via de facebookpagina van Oxfam-Wereldwinkel Beringen: https://www.facebook.com/oxfamwereldwinkel.beringen

Een aantal films werden ge-MOOOVED naar het najaar. Dan ben je terug welkom in onze lokale cinema The Roxy Theatre voor een aantal films van het festival. Het volledig aanbod van MOOOV Filmfestival 2.0 vind je op de website: https://www.mooov.be/pQ2bpcv/festival/festival-2-0