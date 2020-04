De Iraans-Zweedse arts en VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali is niet bij de meer dan 1.000 buitenlandse gevangenen die dinsdag in Iran zijn vrijgelaten. Dat meldt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

‘Zijn toestand is voor zover wij weten niet veranderd en blijft dus slecht’, zegt de Amnesty-directeur. ‘Hij is nog steeds veroordeeld tot de doodstraf en zijn gezondheidstoestand is nog steeds slecht ...