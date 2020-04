Is elektriciteit straks geen eurocent meer waard? 2020 is goed op weg om inzake elektriciteitsprijzen een recordjaar te worden. Als deze bodemtarieven aanhouden, kunnen gezinnen uitkijken naar een lagere eindafrekening.

We zijn geen vier maanden in het jaar ver en België zit al aan 52 uur negatieve prijzen. Dat is ongezien. Corona, Electrabel en het weer hebben de elektriciteitsprijs gekelderd.

Wat zijn negatieve prijzen ...