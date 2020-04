OPROEP. Ga jij je lief over de grens bezoeken nu het mag?

Je mag je lief aan de andere kant van de grens weer bezoeken. Dankzij een nieuw ministerieel besluit valt dit sinds vrijdag onder een essentiële verplaatsing.

Toch is het in de grensgemeenten verwarring troef. Hoe en of je dat moet bewijzen, is onduidelijk. Voor een lief de oversteek maken mag wel, maar voor zoon- of dochterlief moet je dan weer aan deze kant van de grens blijven. “Als er plots allemaal mensen zijn met ‘lieven’ in het buitenland, dan zullen we dit moeten bekijken en ook nadenken over de zin van de grenscontroles”, aldus de Maaseikse burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld).

Ga jij je lief meteen weer bezoeken na hem of haar weken te hebben gemist? Laat het de wereld en ons weten door te reageren op dit formulier.