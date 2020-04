Het Nationaal Crisiscentrum gaf in de dagelijkse persconferentie een update van de cijfers in België.

Er werden de afgelopen 24 uur 263 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis met covid-19. Er werden 432 mensen ontslagen. In totaal liggen 4.765 mensen in het ziekenhuis, 1.020 daarvan op intensieve ...