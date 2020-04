Culturele activiteiten opgeschort tot,eind juni

Beringen - Deze bijzondere coronatijden hebben ook een grote impact op de cultuursector en op de werking van CC Beringen. Eerder werden al alle activiteiten in de culturele infrastructuur in Beringen geschrapt tot en met 30 april, nu tot eind juni.



Gelet op de recente mededelingen van de Nationale Veiligheidsraad geeft schepen van cultuur An Moons een update over de maatregelen: “Gezondheid gaat boven alles. Daarom hebben we besloten om de eigen programmatie van CC Beringen, namelijk alle avond- en familievoorstellingen, tentoonstellingen en vormingen, te annuleren tot eind juni. Reeds aangekochte tickets van voorstellingen die niet verplaatst kunnen worden, zullen ingeruild worden voor een tegoedbon voor een latere activiteit van CC Beringen.”



“Daarnaast worden ook alle activiteiten van derden in de grote zalen van het Casino, OC De Buiting en Buurthuis De Kardijk geannuleerd tot eind juni. Voor activiteiten in de kleine zalen en vergaderruimtes van onze gebouwen volgen we de instructies van de Nationale Veiligheidsraad op,” aldus An Moons.



Ook de overige activiteiten van de dienst cultuur worden verplaatst. De Kunstroute, die normaal gezien in mei zou plaatsvinden, wordt uitgesteld tot het weekend van 19 en 20 september, op voorwaarde dat de coronamaatregelen dit toelaten. Ook voor de lancering van Tour Elentrik wordt momenteel een nieuwe datum gezocht.



“Maar ondertussen zit CC Beringen niet stil en kan je vanuit je kot blijven genieten van cultuur. Via hoofdzakelijk digitale cultuurbeleving wil het cultuurcentrum mensen blijven betrekken bij haar culturele werking en laten zien dat cultuur ook in tijden van corona verder leeft en verbindend werkt,” laat schepen An Moons weten.



Zo lanceerde CC Beringen vorige week samen met de dienst ondernemen het project ‘Kunst achter het raam’ om handelaars en inwoners te stimuleren om kunst in etalages en achter vensters te plaatsen en dit te delen via sociale media ( facebook.com/KunstachterhetraamBeringen)

Daarnaast bundelde het CC eveneens de krachten met de dienst toerisme en lanceren zij samen filmpjes op Facebook rond het thema #ccbachterdepc en #ooktoerismedoetmee ( facebook.com/CCBeringen).



Ook voor Erfgoeddag aanstaande zondag wordt door CC Beringen een virtueel alternatief voorzien om zo ons waardevol lokaal erfgoed onder de aandacht te brengen.

Het MOOOV Filmfestival tenslotte, waar het CC partner van is, gaat tijdens de voorziene festivalperiode van 23 april tot 4 mei digitaal door met een geselecteerd aanbod. Meer info via mooov.be.



Praktische info en antwoorden op concrete vragen met betrekking tot de geannuleerde of verplaatste activiteiten van CC Beringen vind je op ccberingen.be/faq-ccb-en-corona.