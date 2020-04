ZOL in Genk test als eerste ziekenhuis personeel op immuniteit voor Covid-19

Genk -

Het ZOL in Genk gaat als eerste Vlaams ziekenhuis haar artsen en medewerkers testen op immuniteit voor het coronavirus. “Door middel van bloedafname kunnen we achterhalen of ons personeel in contact is geweest met het coronavirus en of ze er immuniteit tegen hebben opgebouwd”, zegt Deborah Steensels, klinisch bioloog en viroloog in het ZOL.