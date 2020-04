Artsen dienen klacht in tegen Maggie De Block bij Orde der Artsen

Een vereniging van artsen heeft besloten een klacht in te dienen tegen Maggie De Block bij de Orde van Geneesheren. Dat schrijft de Franstalige krant Sudinfo. Het is geen klacht tegen de minister en haar beleid, wel tegen uitspraken die ze heeft gedaan in de hoedanigheid van arts.

Het is de Association Lagardère die een tuchtklacht tegen de minister van Volksgezondheid heeft ingediend bij de Provinciale Raad van de Orde van Artsen van Vlaams-Brabant en Brussel. De Block wordt beschuldigd van communicatie die niet wetenschappelijk onderbouwd is. “Ze uit zichzelf zonder wetenschappelijke objectiviteit en schond daarmee de code van de medische ethiek”, klinkt het. Ook zou ze zich minachtend geuit hebben tegenover artsen die in februari al spraken over de gevaren van Covid-19, “zelf sprak ze over een griepje”.

