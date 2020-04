Kylie Jenner ziet er zonder make-up haast onherkenbaar uit

Nu iedereen in lockdown zit, worden volop trainingsbroeken aangetrokken en make-up achterwege gelaten. Zo ook bij Kylie Jenner. De realityster en zakenvrouw werd in Los Angeles gespot, al moest je wel heel goed kijken om te zien dat zij het daadwerkelijk was.

Normaal is de huid van Kylie Jenner belegd met enkele lagen make-up. Ze is dan ook het uithangbord bij uitstek van haar eigen cosmeticamerk Kylie Cosmetics. Maar net als heel wat anderen in deze coronatijden gaat ze gewoon in haar training en zonder make-up naar de supermarkt. En het was op dat moment dat ze werd vastgelegd door enkele paparazzi.

Wie wil zien dat het om de 22-jarige ‘Keeping up with the Kardashians’-ster gaat, moet echter wel twee keer goed kijken want ze ziet er haast onherkenbaar uit. Zo onherkenbaar dat de helft van Twitter zich afvraagt wat er aan de hand is. “Ik heb net mijn loonbriefje met daarop 1.200 dollar besteed aan Kylie’s make-uplijn, want die producten zijn blijkbaar magisch”, reageert iemand met een knipoog.

Without their Make-ups & Glam Team Celebrities Just look like rest of us.??#KylieJenner #Qurantine pic.twitter.com/NmQj5EcJjD — Dulshan WG (@dulshanwg) April 22, 2020

Not to be rude but-#KylieJenner pic.twitter.com/lqTIE2RTgE — Bethel; CEO of being owned by larry (@sunflower4walls) April 21, 2020